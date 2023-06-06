У Харкові комунальники прибирають наслідки нічного обстрілу по центру міста

Комунальники прибирають наслідки нічного обстрілу. Фото: Новини.LIVE.

У ніч на 6 червня росіяни обстріляли центр Харкова. Ракета С-300 влучила в асфальт на вулиці Римарська внаслідок чого пошкодження зазнали міська інфраструктура, будівеля і приватний транспорт. Наразі комунальники усувають наслідки нічного обстрілу.

Про це з місця події повідомляє журналіст Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу

Через попадання ракети по вулиці Римарська було пошкоджено водогін. Також н адорозі утворилась величезна вирва.

"Там жодного військового об'єкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило п'ять автомобілів", — написав в себе у Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

Наслідки нічного обстрілу по Харкову. Фото: Новини.LIVE.

Зокрема прильоти було зафіксовані у Шевченкіськом та Основ'янському районах в місті Харкові. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Робота комунальників

Вночі комунальники розпочали роботу по усуванню наслідків обстрілу. Як розповіли у КП "Харківводоканал", внаслідок обстрілу повністю зруйновано контрольно-оглядовий колодязь, ділянку мережі водовідведення діаметром 400 мм та два бокових підключення трубопроводів до житлових будинків.

"Насамперед локалізували аварію та налагодили перекачування стоків в обхід пошкодженої мережі з тим, щоб харків'яни без обмежень продовжували користувалися послугою водовідведення. На даному етапі тривають підготовчі роботи, та визначається ділянка керамічної магістралі під заміну. Після цього відразу розпочнемо відновлювальні заходи на всіх постраждалих об'єктах водовідведення", — зазначив начальник КП Віктор Булгаков.

Комунальники прибирають наслідки нічного обстрілу. Фото: Новини.LIVE.

Пошкоджений трубопровід діаметром 400 мм планують відновити водопостачання у повному обсязі. На час ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства.

Нагадаємо, що вночі окупанти вдалися до атаки Харкова. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо — ракети С-300.