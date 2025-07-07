В Харькове взрывы - работает ПВО из-за угрозы дронов

В Харькове раздаются сильные взрывы — на город летят дроны
Утром 7 июля в Харькове снова раздаются взрывы. Как сообщают местные жители и мониторинговые ресурсы, в городе работает система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове 7 июля
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Данные о возможных попаданиях или последствиях пока уточняются.
По состоянию на 10:23 7 июля карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Председатель Харьковской ОВА, мэр Харькова и Командование ВС ВСУ предупреждает о дронах-камикадзе, которые летят курсом на Харьков.
Игорь Терехов заявил, что зафиксировано три попадания в Холодногорском районе города.
Напомним, Харьковщина ежедневно находится под атаками со стороны российских войск. В Харьковской ОГА сказали последствия атак за минувшие сутки.
Также в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий атак.
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