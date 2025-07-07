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Главная Харьков В Харькове раздаются сильные взрывы — на город летят дроны

В Харькове раздаются сильные взрывы — на город летят дроны

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:24
В Харькове взрывы - работает ПВО из-за угрозы дронов
"Шахед" летит на цель. Фото: кадр из видео

Утром 7 июля в Харькове снова раздаются взрывы. Как сообщают местные жители и мониторинговые ресурсы, в городе работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове 7 июля

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Данные о возможных попаданиях или последствиях пока уточняются.

По состоянию на 10:23 7 июля карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта
Карта воздушных тревог 7 июля 10:23. Фото: скриншот

Председатель Харьковской ОВА, мэр Харькова и Командование ВС ВСУ предупреждает о дронах-камикадзе, которые летят курсом на Харьков.

Игорь Терехов заявил, что зафиксировано три попадания в Холодногорском районе города.

Напомним, Харьковщина ежедневно находится под атаками со стороны российских войск. В Харьковской ОГА сказали последствия атак за минувшие сутки.

Также в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий атак.

Харьков взрыв ПВО воздушная тревога дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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