В Харькове раздаются взрывы — россияне обстреливают город
14 марта 2024 21:30
обновлено: 21:44
Пожар на месте прилета. Фото иллюстративное: Pexels
В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что российская армия атакует город.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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Как сообщается, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. По состоянию на сегодняшний день карта воздушных тревог выглядит так:
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Напомним, сегодня днем, 14 марта, российские оккупанты обстреливали город ракетами.
Ночью россияне ударили по городу ракетой С-300, в результате чего повредили нежилые гражданские помещения.
В то же время, по сообщению мэра города Игоря Терехова, в центре Харькова упал дрон-камикадзе Shahed-136. Пострадавших не было.
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