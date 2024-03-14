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В Харькове раздаются взрывы — россияне обстреливают город

14 марта 2024 21:30
обновлено: 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове раздаются взрывы — россияне обстреливают город
Пожар на месте прилета. Фото иллюстративное: Pexels
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что российская армия атакует город.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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В Харькове раздаются взрывы

В Харькове раздаются взрывы - россияне обстреливают город
Источник: Telegram

Как сообщается, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. По состоянию на сегодняшний день карта воздушных тревог выглядит так:

В Харькове раздаются взрывы - россияне обстреливают город
Источник: alerts.in.ua

Взрывы в Харькове — последние новости

Напомним, сегодня днем, 14 марта, российские оккупанты обстреливали город ракетами.

Ночью россияне ударили по городу ракетой С-300, в результате чего повредили нежилые гражданские помещения.

В то же время, по сообщению мэра города Игоря Терехова, в центре Харькова упал дрон-камикадзе Shahed-136. Пострадавших не было.

Харьков
взрыв
Украина
ракеты
война в Украине

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