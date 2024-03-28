В Харькове раздавались взрывы — Терехов рассказал, куда попали россияне
Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 28 марта.
Ночной обстрел Харькова 28 марта
Терехов рассказал, что около 00:12 в Харькове прогремели мощные взрывы.
Позже стало известно, что под ударом оказался Киевский район города. Там разрушился ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.
"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении городского головы.
Уже в 01:23 он сообщил о повторных взрывах. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.
А днем 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Удар пришелся по жилым домам. В результате погиб один человек, еще 19, среди которых есть дети, получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!