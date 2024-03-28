В Харькове раздавались взрывы — Терехов рассказал, куда попали россияне

Последствия обстрелов Харькова. Архивное фото: t.me/synegubov

Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 28 марта.

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Терехов рассказал, что около 00:12 в Харькове прогремели мощные взрывы.

Позже стало известно, что под ударом оказался Киевский район города. Там разрушился ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении городского головы.

Уже в 01:23 он сообщил о повторных взрывах. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

А днем 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Удар пришелся по жилым домам. В результате погиб один человек, еще 19, среди которых есть дети, получили ранения.