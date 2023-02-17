В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц

В Харькове планируют переименовать 18 топонимов

Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению переименования топонимов, связанных с российской федерацией, с целью гармонизации общественного пространства.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Что будут переименовывать

Предложенные названия были разработаны совместными усилиями Харьковской топонимической группы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько, Харьковской социологической сети и отдела топонимики Харьковского городского совета.

В частности:

переулок Брянский станет улицей Холодноярской;

улица Кабардинская - улицей Лесной Песни;

улица Маломосковская – улицей Казацкой Славы;

улица Московская - улицей Ирпенской;

въезд Московский – въездом Волноваским;

улица Новомосковская - улицей Червоной Калины;

улица Северокавказская – улицей Гостомельской;

въезд Северокавказский – въездом Бучанским;

улица Революции 1905 года – улицей Кузинской;

спуск Революции 1905 года – спуском Кузинским;

улица Рязанская - улицей Ирининской;

улица Среднеуральская - улицей Пушкарной;

переулок Среднеуральский - переулком Пушкарным;

въезд Среднеуральский – въездом Пушкарным;

переулок Старомосковский - по улице Теробороновской;

улица Сусанина Ивана – улицей Каяльской;

переулок Сусанина Ивана – переулком Студеноцким;

улица Челюскинцев – улицей Петропавловской.

С полным предложением по переименованию улиц города можно ознакомиться по ссылке .

Как присоединиться к обсуждению

Участие в опросе могут принять граждане, зарегистрированные в Харькове, независимо от того, где они находятся сейчас, или зарегистрированы в городе как ВПЛ. Если возможности приобщиться к обсуждению в электронном формате нет, можно посетить районный центр предоставления административных услуг, обратиться к соответствующему специалисту и выразить свое отношение к переименованию.

Присоединиться к обсуждению можно здесь .

Кроме того, предложения принимаются по электронной почте: [email protected]

Напомним, что в Харьковской области может появиться село Залужное.

Также мы писали, что в Харькове обсудили новый генплан города.