В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц
Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению переименования топонимов, связанных с российской федерацией, с целью гармонизации общественного пространства.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
-
В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле
-
Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали
-
Прятал в холодильнике и в подлокотниках: одесские таможенники обнаружили скрытую валюту
-
"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine, чтобы осуществить мечту военного Андрея Коновалова
-
Несмотря на выход из российского рынка Lionsgate покажет новый фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом
-
Зеленский назначил главой военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского: что он нем известно
-
В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию
-
"Ашан" попал в скандал с "гуманитаркой оккупантам": что говорят в компании
-
УЕФА оштрафовал сборную Украины по мини-футболу по итогам матча с россиянами
-
Фреймут поздравила старшую дочь с 17-летием: "Ты такая единственная"
Что будут переименовывать
Предложенные названия были разработаны совместными усилиями Харьковской топонимической группы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько, Харьковской социологической сети и отдела топонимики Харьковского городского совета.
В частности:
- переулок Брянский станет улицей Холодноярской;
- улица Кабардинская - улицей Лесной Песни;
- улица Маломосковская – улицей Казацкой Славы;
- улица Московская - улицей Ирпенской;
- въезд Московский – въездом Волноваским;
- улица Новомосковская - улицей Червоной Калины;
- улица Северокавказская – улицей Гостомельской;
- въезд Северокавказский – въездом Бучанским;
- улица Революции 1905 года – улицей Кузинской;
- спуск Революции 1905 года – спуском Кузинским;
- улица Рязанская - улицей Ирининской;
- улица Среднеуральская - улицей Пушкарной;
- переулок Среднеуральский - переулком Пушкарным;
- въезд Среднеуральский – въездом Пушкарным;
- переулок Старомосковский - по улице Теробороновской;
- улица Сусанина Ивана – улицей Каяльской;
- переулок Сусанина Ивана – переулком Студеноцким;
- улица Челюскинцев – улицей Петропавловской.
С полным предложением по переименованию улиц города можно ознакомиться по ссылке .
Как присоединиться к обсуждению
Участие в опросе могут принять граждане, зарегистрированные в Харькове, независимо от того, где они находятся сейчас, или зарегистрированы в городе как ВПЛ. Если возможности приобщиться к обсуждению в электронном формате нет, можно посетить районный центр предоставления административных услуг, обратиться к соответствующему специалисту и выразить свое отношение к переименованию.
Присоединиться к обсуждению можно здесь .
Кроме того, предложения принимаются по электронной почте: [email protected]
Напомним, что в Харьковской области может появиться село Залужное.
Также мы писали, что в Харькове обсудили новый генплан города.