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В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц

17 февраля 2023 14:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц
В Харькове планируют переименовать 18 топонимов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению переименования топонимов, связанных с российской федерацией, с целью гармонизации общественного пространства.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Что будут переименовывать

Предложенные названия были разработаны совместными усилиями Харьковской топонимической группы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько, Харьковской социологической сети и отдела топонимики Харьковского городского совета.

В частности:

  • переулок Брянский станет улицей Холодноярской;
  • улица Кабардинская - улицей Лесной Песни;
  • улица Маломосковская – улицей Казацкой Славы;
  • улица Московская - улицей Ирпенской;
  • въезд Московский – въездом Волноваским;
  • улица Новомосковская - улицей Червоной Калины;
  • улица Северокавказская – улицей Гостомельской;
  • въезд Северокавказский – въездом Бучанским;
  • улица Революции 1905 года – улицей Кузинской;
  • спуск Революции 1905 года – спуском Кузинским;
  • улица Рязанская - улицей Ирининской;
  • улица Среднеуральская - улицей Пушкарной;
  • переулок Среднеуральский - переулком Пушкарным;
  • въезд Среднеуральский – въездом Пушкарным;
  • переулок Старомосковский - по улице Теробороновской;
  • улица Сусанина Ивана – улицей Каяльской;
  • переулок Сусанина Ивана – переулком Студеноцким;
  • улица Челюскинцев – улицей Петропавловской.

С полным предложением по переименованию улиц города можно ознакомиться по ссылке .

Как присоединиться к обсуждению

Участие в опросе могут принять граждане, зарегистрированные в Харькове, независимо от того, где они находятся сейчас, или зарегистрированы в городе как ВПЛ. Если возможности приобщиться к обсуждению в электронном формате нет, можно посетить районный центр предоставления административных услуг, обратиться к соответствующему специалисту и выразить свое отношение к переименованию.

Присоединиться к обсуждению можно здесь .

Кроме того, предложения принимаются по электронной почте: [email protected]

Напомним, что в Харьковской области может появиться село Залужное.

Также мы писали, что в Харькове обсудили новый генплан города.

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