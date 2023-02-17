У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць

У Харкові планують перейменувати 18 топонімів

Харків’ян запрошують долучитися до обговорення щодо перейменування топонімів, пов’язаних з російською федерацією, з метою гармонізації громадського простору.

Про це повідомляє Харкіська міська рада.

Що будуть перейменовувати

Запропоновані назви розробили спільними зусиллями Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради.

Зокрема:

провулок Брянський стане вулицею Холодноярською;

вулиця Кабардинська — вулицею Лісової Пісні;

вулиця Маломосковська — вулицею Козацької Слави;

вулиця Московська — вулицею Ірпінською;

в'їзд Московський — в'їздом Волноваським;

вулиця Новомосковська — вулицею Червоної Калини;

вулиця Північнокавказька — вулицею Гостомельською;

в'їзд Північнокавказький — в'їздом Бучанським;

вулиця Революції 1905 року — вулицею Кузінською;

узвіз Революції 1905 року — узвозем Кузінським;

вулиця Рязанська — вулицею Ірининською;

вулиця Середньоуральська — вулицею Пушкарною;

провулок Середньоуральський — провулком Пушкарним;

в'їзд Середньоуральський — в'їздом Пушкарним;

провулок Старомосковський — вулицею Тероборонівською;

вулиця Сусаніна Івана — вулицею Каяльською;

провулок Сусаніна Івана — провулком Студеноцьким;

вулиця Челюскінців — вулицею Петропавлівською.

З повним пропозицій з перейменування вулиць міста можна ознайомитися за посиланням.

Як долучитися до обговорення

Участь в опитуванні можуть взяти громадяни, які зареєстровані в місті Харкові, незалежно від того, де вони перебувають зараз, або зареєстровані у місті як ВПО. Якщо можливості долучитися до обговорення в електронному форматі немає, можна завітати до районного центру надання адміністративних послуг, звернутися до відповідного спеціаліста і висловити своє ставлення до перейменування.

Долучитися до обговорення можна тут.

Крім того, пропозиції приймаються електронною поштою: [email protected]

Нагадаємо, що на Харкіщині може з'явитись село Залужне.

А також ми писали, що у Харкові обговорили новий генплан міста.