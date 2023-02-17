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У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць

17 лютого 2023 14:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць
У Харкові планують перейменувати 18 топонімів
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харків’ян запрошують долучитися до обговорення щодо перейменування топонімів, пов’язаних з російською федерацією, з метою гармонізації громадського простору.

Про це повідомляє Харкіська міська рада. 

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Що будуть перейменовувати 

Запропоновані назви розробили спільними зусиллями Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради.

Зокрема: 

  • провулок Брянський стане вулицею Холодноярською;
  • вулиця Кабардинська — вулицею Лісової Пісні;
  • вулиця Маломосковська — вулицею Козацької Слави;
  • вулиця Московська — вулицею Ірпінською;
  • в'їзд Московський — в'їздом Волноваським;
  • вулиця Новомосковська — вулицею Червоної Калини;
  • вулиця Північнокавказька — вулицею Гостомельською;
  • в'їзд Північнокавказький — в'їздом Бучанським;
  • вулиця Революції 1905 року — вулицею Кузінською;
  • узвіз Революції 1905 року — узвозем Кузінським;
  • вулиця Рязанська — вулицею Ірининською;
  • вулиця Середньоуральська — вулицею Пушкарною;
  • провулок Середньоуральський — провулком Пушкарним;
  • в'їзд Середньоуральський — в'їздом Пушкарним;
  • провулок Старомосковський — вулицею Тероборонівською;
  • вулиця Сусаніна Івана — вулицею Каяльською;
  • провулок Сусаніна Івана — провулком Студеноцьким;
  • вулиця Челюскінців — вулицею Петропавлівською.

З повним пропозицій з перейменування вулиць міста можна ознайомитися за посиланням

Як долучитися до обговорення

Участь в опитуванні можуть взяти громадяни, які зареєстровані в місті Харкові, незалежно від того, де вони перебувають зараз, або зареєстровані у місті як ВПО. Якщо можливості долучитися до обговорення в електронному форматі немає, можна завітати до районного центру надання адміністративних послуг, звернутися до відповідного спеціаліста і висловити своє ставлення до перейменування.

Долучитися до обговорення можна тут.

Крім того, пропозиції приймаються електронною поштою: [email protected]

Нагадаємо, що на Харкіщині може з'явитись село Залужне. 

А також ми писали, що у Харкові обговорили новий генплан міста. 

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