У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць
Харків’ян запрошують долучитися до обговорення щодо перейменування топонімів, пов’язаних з російською федерацією, з метою гармонізації громадського простору.
Про це повідомляє Харкіська міська рада.
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Що будуть перейменовувати
Запропоновані назви розробили спільними зусиллями Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради.
Зокрема:
- провулок Брянський стане вулицею Холодноярською;
- вулиця Кабардинська — вулицею Лісової Пісні;
- вулиця Маломосковська — вулицею Козацької Слави;
- вулиця Московська — вулицею Ірпінською;
- в'їзд Московський — в'їздом Волноваським;
- вулиця Новомосковська — вулицею Червоної Калини;
- вулиця Північнокавказька — вулицею Гостомельською;
- в'їзд Північнокавказький — в'їздом Бучанським;
- вулиця Революції 1905 року — вулицею Кузінською;
- узвіз Революції 1905 року — узвозем Кузінським;
- вулиця Рязанська — вулицею Ірининською;
- вулиця Середньоуральська — вулицею Пушкарною;
- провулок Середньоуральський — провулком Пушкарним;
- в'їзд Середньоуральський — в'їздом Пушкарним;
- провулок Старомосковський — вулицею Тероборонівською;
- вулиця Сусаніна Івана — вулицею Каяльською;
- провулок Сусаніна Івана — провулком Студеноцьким;
- вулиця Челюскінців — вулицею Петропавлівською.
З повним пропозицій з перейменування вулиць міста можна ознайомитися за посиланням.
Як долучитися до обговорення
Участь в опитуванні можуть взяти громадяни, які зареєстровані в місті Харкові, незалежно від того, де вони перебувають зараз, або зареєстровані у місті як ВПО. Якщо можливості долучитися до обговорення в електронному форматі немає, можна завітати до районного центру надання адміністративних послуг, звернутися до відповідного спеціаліста і висловити своє ставлення до перейменування.
Долучитися до обговорення можна тут.
Крім того, пропозиції приймаються електронною поштою: [email protected]
Нагадаємо, що на Харкіщині може з'явитись село Залужне.
А також ми писали, що у Харкові обговорили новий генплан міста.