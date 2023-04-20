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В Харькове на 14 лет осудили мужчину, который жестоко убил своего товарища

20 апреля 2023 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харькове на 14 лет осудили мужчину, который жестоко убил своего товарища
Правоохранитель задерживает преступника. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харькове правоохранители доказали вину мужчину, который сломал шею своему коллеге и расчленил его. Убийцы грозит 14 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно об убийстве

Как установили правоохранители, 13 сентября 2022 в одной из квартир по ул. Астрономической в Харькове мужчина убил своего коллегу. Оказалось, что убийца и потерпевший работали вместе. Этот вечер они проводили за рюмкой в квартире злоумышленника.

Впоследствии между мужчинами возник конфликт. Когда 39-летний потерпевший вышел на балкон, чтобы покурить, убийца левой рукой закрыл ему рот, а правой стал давить на затылок, плотно прижимая голову своей жертвы к туловищу. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, убийца перенес его тело с балкона в квартиру.

В ванной он расчленил тело на куски, разложил по пакетам и спрятал в коробку, которую хранил в шкафу в своей комнате.

В ходе судебного разбирательства свою вину мужчина признал лишь частично и объяснил, что намерения лишать коллегу жизни у него не было.

Какое наказание понесет убийца

При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 53-летнего харьковчанина в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, недавно в Харьковской области мужчина жестоко избил своего знакомого до смерти. Суд признал виновным 40-летнего подозреваемого в умышленном убийстве.

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