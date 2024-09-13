На главном флагштоке Харькова заменили флаг - какая причина

В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина
13 сентября 2024 22:02
Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
В Харькове работники СКП "Харьковзеленстрой" заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Об этом сообщил Харьковский городской совет в пятницу, 13 сентября.
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Замена флага в Харькове
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове возможны мощные ветры со скоростью 15-20 метров в секунду, что стало главной причиной превентивных мероприятий. Именно поэтому произошла замена государственного флага на главном флагштоке города.
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