Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина arrow

В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина

13 сентября 2024 22:02
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На главном флагштоке Харькова заменили флаг - какая причина
Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харькове работники СКП "Харьковзеленстрой" заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщил Харьковский городской совет в пятницу, 13 сентября.

Читайте также:

Замена флага в Харькове

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове возможны мощные ветры со скоростью 15-20 метров в секунду, что стало главной причиной превентивных мероприятий. Именно поэтому произошла замена государственного флага на главном флагштоке города.

Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
Замена флага. Фото: Харьковский городской совет
Главный флагшток Харькова. Фото: Харьковский городской совет
Главный флагшток Харькова. Фото: Харьковский городской совет

Также важные новости дня по теме:

погода Харьков непогода флаг флаг Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

22:14 Лунин впервые отреагировал на свой новый контракт с Реалом

22:02 В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина

21:59 Стало известно, как участники боевых действий могут получить земельный участок

21:44 Украинским военным присвоят электронные идентификаторы — что это значит

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

21:37 Зеленский встретился с министром обороны Дании Поульсеном — обсудили сотрудничество

21:26 Мир на пороге "второго ракетного кризиса", — Bloomberg

21:22 Во Львове из-за ремонтных работ перекроют некоторые центральные улицы

21:14 Существенное ухудшение погоды — каким областям готовиться к ливням и холоду в эти выходные

21:13 В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд

22:14 Лунин впервые отреагировал на свой новый контракт с Реалом

22:02 В Харькове на главном флагштоке заменили флаг — какая причина

21:59 Стало известно, как участники боевых действий могут получить земельный участок

21:44 Украинским военным присвоят электронные идентификаторы — что это значит

21:37 Зеленский встретился с министром обороны Дании Поульсеном — обсудили сотрудничество

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

21:26 Мир на пороге "второго ракетного кризиса", — Bloomberg

21:22 Во Львове из-за ремонтных работ перекроют некоторые центральные улицы

21:14 Существенное ухудшение погоды — каким областям готовиться к ливням и холоду в эти выходные

21:13 В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд

21:01 Кабмин утвердил госбюджет на следующий год — на что пойдут средства

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра