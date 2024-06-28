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В Харькове родились детеныши ягуаров — городской голова показал первые кадры

28 июня 2024 19:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ягуары родились в Харьковском зоопарке.
Новорожденные ягуары в Харьковском зоопарке Фото: Игорь Терехов
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с ягуарами показал мэр Игорь Терехов.

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram в пятницу, 28 июня.

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Каждый может предложить для животных имена

Два детеныша ягуаров родились в Харьковском зоопарке месяц назад. Обе — девочки.

Игорь Терехов предлагает вместе выбрать им имена. Он призвал оставить свои предложения в комментариях к своему сообщению в Instagram и Facebook.

"Идеи принимаются любые. Но хочется, чтобы имена были точными и отражали дух несгибаемого Харькова! Те предложения, которые наберут наибольшее количество лайков, затем будут вынесены на голосование", — сообщил городской голова.

Напомним, в Одесском зоопарке родились птенцы домашних сычей.

Ранее российские оккупанты атаковали экопарк в Харьковской области. В результате ударов КАБами погибли многие животные, в частности, олени и поля.

рождение
Харьков
животные
зоопарк
Игорь Терехов
дикие животные
новорожденные

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