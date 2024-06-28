Ягуары родились в Харьковском зоопарке.

В Харькове родились детеныши ягуаров — городской голова показал первые кадры
В Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с ягуарами показал мэр Игорь Терехов.
Соответствующее видео он опубликовал в Telegram в пятницу, 28 июня.
Каждый может предложить для животных имена
Два детеныша ягуаров родились в Харьковском зоопарке месяц назад. Обе — девочки.
Игорь Терехов предлагает вместе выбрать им имена. Он призвал оставить свои предложения в комментариях к своему сообщению в Instagram и Facebook.
"Идеи принимаются любые. Но хочется, чтобы имена были точными и отражали дух несгибаемого Харькова! Те предложения, которые наберут наибольшее количество лайков, затем будут вынесены на голосование", — сообщил городской голова.
Напомним, в Одесском зоопарке родились птенцы домашних сычей.
Ранее российские оккупанты атаковали экопарк в Харьковской области. В результате ударов КАБами погибли многие животные, в частности, олени и поля.
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