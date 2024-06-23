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Окупанти атакували екопарк у Харківській області — загинуло багато тварин

23 червня 2024 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака окупантів на екопарк в Харківській області 22 червня
Наслідки російського обстрілу екопарка в Харківській області. Фото: t.me/AlexsAlexs_G
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 22 червня, атакували екопарк в Харківській області. Внаслідок ударів КАБами загинуло багато тварин, зокрема, олені та лані.

Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман у коментарі "Суспільному" у неділю, 23 червня.

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"Ми думаємо, що це були КАБи. Два КАБи прилетіли та згоріла основна будівля прихистку для тварин, собачий притулок практично повністю. Приїхала пожежна машина, тільки почали розгортати рукави, їм сказали, що буде повторний удар… Поїхали. Потім повернулися. Собак звідти евакуювали раніше, тварин не було. Вони в інших містах: частина у Києві, частина у Полтаві, частина у людей", — розповів Фельдман.

Російський обстріл екопарку в Харківській області 22 червня
Наслідки російського обстрілу екопарка в Харківській області. Фото: t.me/AlexsAlexs_G

Внаслідок російських ударів загинуло дуже багато оленів, а також лані. За словами Фельдмана, тварини лякаються, розбивають собі голови об огорожі, об стовпи, об дерева. Через ворожу атаку загинули чотири лані.

"До повномасштабного вторгнення РФ було у питомнику близько 140 поважних та породистих собак. Та кого запросили — було ще близько сотні кішок та собак. Породистих собак на початку вторгнення загинуло близько 60", — каже власник екопарку.

До того ж окупанти зруйнували ще одну споруду на території парку.

"Там теж були собаки раніше, величезні вольєри були для собак. Зберігали там продукти, сіно, зернові. КАБ влучив просто у нього, немає даху і стіни розійшлися. Все майно зруйновано. Там було близько сотні вольєрів, зимові приміщення для собак. 100 на 20 метрів, 2 000 квадратних метрів", — розповів Фельдман.

Наслідки російського обстрілу екопарка в Харківській області
Наслідки російського обстрілу екопарка в Харківській області. Фото: t.me/AlexsAlexs_G

За його словами, коли туди у 2022 році заходили російські окупанти, то вони навіть не давали напоїти собак. 

"У нас було 140 собак, половина загинула просто від спраги. Вони не те що нагодувати напоїти не давали. І собак, які важили 80-90 кілограмів, ми забирали потім по 40 кілограмів, по 35 кілограмів. На руках виносили, бо вони ходити не могли", — додав власник екопарку.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по Харкову в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.

війна
тварини
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти

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