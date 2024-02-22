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В Харькове не могут восстановить разрушенные Россией памятники — что мешает властям

22 февраля 2024 18:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове не могут восстановить разрушенные Россией памятники — что мешает властям
Разрушенный музей имени Григория Сковороды в Харьковской области. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харьковской области стремительно разрушаются памятники архитектуры, а власти не спешат заниматься восстановлением зданий. Дело в том, что государственный бюджет Украины на 2024 год не предусматривает финансирование на ремонт памятников культуры и архитектуры, пострадавших от российской агрессии. 

Об этом сообщает издание Гвара Медиа, ссылаясь на ответ Министерства культуры и информационной политики в четверг, 22 февраля.

Разрушение памятников архитектуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее объявил, что приоритетами бюджета на 2024 год являются оборона страны и достижение победы.

В связи с этим, значительная часть бюджетных средств, в том числе и от налогоплательщиков, будет направлена на нужды оборонительных сил, занимая почти половину всех расходов или более 21% ВВП. 

"Бюджетная программа на восстановление разрушенных и поврежденных памятников культуры и архитектуры в Украине и Харьковской области Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" не предусмотрена", — сообщили в Минкульте

Какой памятник архитектуры разрушен больше всего

Самым известным разрушенным памятником архитектуры является музей Григория Сковороды в Богодуховском районе Харьковской области, где работы по его сохранению до сих пор не начались из-за отсутствия интереса со стороны подрядчиков. 

Несмотря на объявление трех тендеров на проведение неотложных аварийно-консервационных работ на сумму свыше 8,5 млн гривен, желающих выполнить эти работы не нашлось.

Напомним, в селе Бабаи в Харьковской области разрушается усадьба, в которой жил философ Григорий Сковорода. Планы по ее реставрации, задуманные до начала войны, так и не были реализованы.

В Киеве отреставрируют исторические двери одной из старейших аптек города, расположенная на улице Богдана Хмельницкого, 40. Ее построили в 1893-1894 годах, и принадлежит она к сети коммунального предприятия "Формация".

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