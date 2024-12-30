Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове несовершеннолетний украл велосипед — решение суда arrow

В Харькове несовершеннолетний украл велосипед — решение суда

30 декабря 2025 13:33
Виктория Козырь - редактор
Воровство велосипеда в Харькове — несовершеннолетнего осудили на 5 лет
Заседание суда. Иллюстративное фото: bestplan.ch
Виктория Козырь - редактор

В Харькове несовершеннолетний парень украл велосипед у мужчины, который в это время работал в гараже. Суд назначил ему наказание в виде заключения.

Об этом говорится в приговоре суда.

Читайте также:

Детали дела

Как известно, несовершеннолетний уроженец Волгограда (Россия) в апреле 2021 года находился в гаражном кооперативе "Чернобылец" в Харькове и украл велосипед марки "Mifa", оборудованный велокомпьютером "Sigma Germany ВС 509" и фонарем "Ultra". В общей сложности обвиняемый причинил материальный ущерб мужчине, у которого украли имущество, на общую сумму 4 065 гривен.

Во время судебного заседания в декабре 2024 года он полностью признал свою вину и объяснил, что в апреле 2021 года, когда он был несовершеннолетним, увидел велосипед и решил украсть его и прокатиться. Около двух часов он ездил на указанном велосипеде по городу и решил его продать.

Решение суда

Поскольку обвиняемый уже был ранее судим, Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным парня в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц.

Кроме того, он должен возместить материальный и моральный ущерб мужчине, у которого был украден велосипед в размере 19 604 грн.

Напомним, в Харьковской области мужчина украл телефон, подменив его на муляж. Он получил наказание в виде лишения свободы.

Также мы писали, что харьковчанин стал полицейским на службе РФ. За это он получил 13 лет тюрьмы.

суд Харьков велосипеды кража судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

13:43 Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа — чем они опасны

13:35 США выделяет Украине 15 млрд долларов от замороженных активов РФ

13:33 Автопарк Одесской мэрии остался без руководителя — подробности

13:33 В Харькове несовершеннолетний украл велосипед — решение суда

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

13:29 Рынку недвижимости будет непросто — к чему готовиться в 2025 году

13:22 Последний от Байдена — США объявили новый пакет помощи Украине

13:20 Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico

13:02 Рекорд военного из Одессы не могут побить уже 25 лет — видео

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

13:43 Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа — чем они опасны

13:35 США выделяет Украине 15 млрд долларов от замороженных активов РФ

13:33 Автопарк Одесской мэрии остался без руководителя — подробности

13:33 В Харькове несовершеннолетний украл велосипед — решение суда

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

13:29 Рынку недвижимости будет непросто — к чему готовиться в 2025 году

13:22 Последний от Байдена — США объявили новый пакет помощи Украине

13:20 Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico

13:02 Рекорд военного из Одессы не могут побить уже 25 лет — видео

12:59 Город без головы — мэр из Одесчины встретит Новый год за решеткой

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года