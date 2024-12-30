Воровство велосипеда в Харькове — несовершеннолетнего осудили на 5 лет

Заседание суда. Иллюстративное фото: bestplan.ch

В Харькове несовершеннолетний парень украл велосипед у мужчины, который в это время работал в гараже. Суд назначил ему наказание в виде заключения.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, несовершеннолетний уроженец Волгограда (Россия) в апреле 2021 года находился в гаражном кооперативе "Чернобылец" в Харькове и украл велосипед марки "Mifa", оборудованный велокомпьютером "Sigma Germany ВС 509" и фонарем "Ultra". В общей сложности обвиняемый причинил материальный ущерб мужчине, у которого украли имущество, на общую сумму 4 065 гривен.

Во время судебного заседания в декабре 2024 года он полностью признал свою вину и объяснил, что в апреле 2021 года, когда он был несовершеннолетним, увидел велосипед и решил украсть его и прокатиться. Около двух часов он ездил на указанном велосипеде по городу и решил его продать.

Решение суда

Поскольку обвиняемый уже был ранее судим, Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным парня в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц.

Кроме того, он должен возместить материальный и моральный ущерб мужчине, у которого был украден велосипед в размере 19 604 грн.

Напомним, в Харьковской области мужчина украл телефон, подменив его на муляж. Он получил наказание в виде лишения свободы.

Также мы писали, что харьковчанин стал полицейским на службе РФ. За это он получил 13 лет тюрьмы.