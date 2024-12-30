Крадіжка велосипеда у Харкові — неповнолітнього засудили на 5 років

Засідання суду. Ілюстративне фото: bestplan.ch

У Харкові неповнолітній хлопець вкрав велосипед у чоловіка, який тим часом працював у гаражі. Суд призначив йому покарання у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, неповнолітній уродженець Волгограда (Росія) у квітні 2021 року перебував в гаражному кооперативі "Чорнобилець" у Харкові та вкрав велосипед марки Mifa, обладнаний велокомп'ютером Sigma Germany ВС 509 та ліхтарем Ultrafire. Загалом обвинувачений спричинив матеріальну шкоду чоловіку, в якого вкрали майно, на загальну суму 4 065 гривень.

Під час судового засідання у грудні 2024 року хлопець повністю визнав свою провину та пояснив, що в квітні 2021 року, коли він був неповнолітнім, побачив велосипед та вирішив викрасти і покататися. Близько двох годин він їздив на зазначеному велосипеді містом та після цього вирішив його продати.

Рішення суду

Оскільки обвинувачений вже був раніше судимий, Комінтернівський районний суд Харкова визнав винним хлопця у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років та один місяць.

Крім того, він мусить відшкодувати матеріальну та моральну шкоду чоловіку, в якого вкрали велосипед, в розмірі 19 604 грн.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вкрав телефон, підмінивши його на муляж. Він отримав покарання у вигляді позбавлення волі.

Також ми писали, що харків'янин став поліцаєм на службі РФ. За це він отримав 13 років в'язниці.