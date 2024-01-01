В Харькове неизвестные в новогоднюю ночь дистанционно запустили фейерверк
В Слободском районе Харькова в новогоднюю ночь неизвестные запустили фейерверк. Как позже выяснилось, он был запущен с помощью дистанционного пульта управления.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.
Что известно о запуске фейерверков в Харькове
Отмечается, что после сообщения о таком инциденте правоохранители пришли на место происшествия и нашли установку к фейерверку, к который был выведен провод.
Полиция устанавливает правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.
Правонарушения в Харьковской области в новогоднюю ночь
В Харьковской области в новогоднюю ночь обнаружили несколько правонарушений, среди которых пребывание на улице во время комендантского часа.
"В Основянском районе во время патрулирования обнаружены двое мужчин 47 и 34 лет, которые были в гостях и во время действия комендантского часа возвращались домой. Еще двух нарушителей, 53 и 36 лет, остановили в Шевченковском районе. Они находились на улице неподалеку от домов проживания", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Изюме был обнаружен 20-летний нарушитель.
Правоохранители не обнаружили у мужчин запрещенных предметов, с ними провели профилактическую беседу о недопущении нарушений в будущем.
Напомним, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.
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