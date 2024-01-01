В Харькове неизвестные в новогоднюю ночь дистанционно запустили фейерверк

Фейерверк, запущенный в Харькове. Фото: Полиция Харьковской области

В Слободском районе Харькова в новогоднюю ночь неизвестные запустили фейерверк. Как позже выяснилось, он был запущен с помощью дистанционного пульта управления.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.

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Отмечается, что после сообщения о таком инциденте правоохранители пришли на место происшествия и нашли установку к фейерверку, к который был выведен провод.

Фейерверк, который запустили в Харькове. Фото: Полиция Харьковской области

Полиция устанавливает правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Скриншот сообщения из Telegram Полиции Харьковской области

Правонарушения в Харьковской области в новогоднюю ночь

В Харьковской области в новогоднюю ночь обнаружили несколько правонарушений, среди которых пребывание на улице во время комендантского часа.

"В Основянском районе во время патрулирования обнаружены двое мужчин 47 и 34 лет, которые были в гостях и во время действия комендантского часа возвращались домой. Еще двух нарушителей, 53 и 36 лет, остановили в Шевченковском районе. Они находились на улице неподалеку от домов проживания", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Изюме был обнаружен 20-летний нарушитель.

Правоохранители не обнаружили у мужчин запрещенных предметов, с ними провели профилактическую беседу о недопущении нарушений в будущем.

Скриншот сообщения из Facebook Полиции Харьковской области

Напомним, враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.