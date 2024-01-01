У Харкові невідомі в новорічну ніч дистанційно запустили феєрверк

Феєрверк, який запустили у Харкові. Фото: Поліція Харківської області

У Слобідському районі Харкова в новорічну ніч невідомі запустили феєрверк. Як пізніше з'ясувалося, його запустили за допомогою дистанційного пульта керування.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.

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Зазначається, що після повідомлення про такий інцидент правоохоронці прийшли на місце події та знайшли установку до феєрверка, до якої було виведено провід.

Феєрверк, який запустили у Харкові. Фото: Поліція Харківської області

Наразі поліція встановлює правопорушників, аби притягнути їх до відповідальності.

Скриншот допису з Telegram Поліції Харківської області

Правопорушення у Харківській області в новорічну ніч

Загалом на Харківщині у новорічну ніч виявили декілька правопорушень, серед яких перебування на вулиці під час комендантської години.

"В Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків 47 і 34 років, які були у гостях та під час дії комендантської години поверталися додому. Ще двох порушників, 53 і 36 років, зупинили у Шевченківському районі. Вони перебували на вулиці неподалік від будинків проживання", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Ізюмі було виявлено 20-річного порушника.

Правоохоронці не знайшли у чоловіків заборонених предметів, з ними провели профілактичну бесіду про недопущення порушень у майбутньому.

Скриншот допису з Facebook Поліції Харківської області

Нагадаємо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.