У Харкові невідомі в новорічну ніч дистанційно запустили феєрверк
У Слобідському районі Харкова в новорічну ніч невідомі запустили феєрверк. Як пізніше з'ясувалося, його запустили за допомогою дистанційного пульта керування.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.
Що відомо про запуск феєрверків у Харкові
Зазначається, що після повідомлення про такий інцидент правоохоронці прийшли на місце події та знайшли установку до феєрверка, до якої було виведено провід.
Наразі поліція встановлює правопорушників, аби притягнути їх до відповідальності.
Правопорушення у Харківській області в новорічну ніч
Загалом на Харківщині у новорічну ніч виявили декілька правопорушень, серед яких перебування на вулиці під час комендантської години.
"В Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків 47 і 34 років, які були у гостях та під час дії комендантської години поверталися додому. Ще двох порушників, 53 і 36 років, зупинили у Шевченківському районі. Вони перебували на вулиці неподалік від будинків проживання", — йдеться у повідомленні.
Крім того, в Ізюмі було виявлено 20-річного порушника.
Правоохоронці не знайшли у чоловіків заборонених предметів, з ними провели профілактичну бесіду про недопущення порушень у майбутньому.
Нагадаємо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.
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