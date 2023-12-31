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В Харькове немецкие журналисты оказались под обстрелом

31 декабря 2023 17:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове немецкие журналисты оказались под обстрелом
Фото разрушенной гостиницы в Харькове. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове сотрудники немецкого телеканала ZDF находились в гостинице "Kharkiv Palace", когда город обстреляли российские оккупанты. Они скрылись в укрытии, но есть пострадавшие.

Об этом сообщили на телеканале ZDF.

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В общей сложности семеро сотрудников телеканала находились в гостинице в момент попадания.

Журналисты сообщили, что после взрывов они спустились в укрытие отеля. Однако ранение получила украинская переводчица. Известно, что у нее сломано ребро. Также ранение получил охранник гостиницы.

Телеканал ZDF осудил террористическую атаку РФ

Немецкий телеканал осудил террористическую атаку россиян на гражданскую инфраструктуру.

"Это очередная атака России на свободную прессу. Мы надеемся, что пострадавшие коллеги быстро поправятся. ZDF будет продолжать сообщать о войне против украинского гражданского населения", — заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Ранее мы сообщали, что российские кафиры вечером 30 декабря нанесли по меньшей мере шесть ракетных ударов по Харькову. Правоохранителям удалось изъять обломки ракеты "Искандер". К счастью, погибших в результате вражеской атаки в городе нет.

Напомним, что Россия утверждает, что в отеле, пострадавшем от обстрела, в Харькове якобы были ликвидированы представители ГУР МО Украины. В самом ГУР опровергают жалкие заявления россиян.

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