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В МВС назвали кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Харкова

31 грудня 2023 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В МВС назвали кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Харкова
Зруйнована будівля готелю. Фото: Патрульна поліція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Напередодні, 30 грудня, ворог завдав масштабного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу сталися руйнування цивільної інфраструктури, а також станом на сьогодні відомо про 22 постраждалих.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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За даними МВС, загарбники випустили по Харкову ракети С-300. У місті лунали гучні вибухи, було завдано щонайменше шість ударів. Станом на сьогодні, 31 грудня, відомо вже про 22 особи, які зазнали травмувань та постраждали внаслідок ворожої атаки.

Також в міністерстві зазначили, що в результаті атаки ушкоджень зазнали  12 багатоквартирних житлових будинків, 13 приватних будинків, медичні установи, готель в центрі міста, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники", — зауважили в МВС.

Рятувальні служби на місці вибуху
Рятувальні служби на місці вибуху. Фото: МВС
Рятувальник гасить пожежу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: МВС
Пожежа внаслідок обстрілу
Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: МВС
Рятувальники гасить пожежу. Фото: МВС
Рятувальник гасить пожежу. Фото: МВС
Скриншот допису МВС
Скриншот допису МВС

Прокуратура розпочала досудове розслідування обстрілу

Харківська обласна прокуратура проводить досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Прокурори фіксують наслідки обстрілу безпілотниками Харкова. 

Як зазначають правоохоронці, 31 грудня близько 01:00 росіяни атакували ударними БпЛА центр міста. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура Харкова.

"У місті пошкоджено житлові будинки, фінансову установу, адміністративні будівлі, кафе, магазини, аптеки тощо", — додали в прокуратурі.

Правоохоронці на місці обстрілу
Правоохоронці на місці обстрілу. Фото: Харківська прокуратура
Докази російської атаки
Докази російської атаки. Фото: Харківська прокуратура
руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Харківська прокуратура
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Харківська прокуратура
Руйнування на зупинці
Руйнування на зупинці. Фото: Харківська прокуратура
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Харківська прокуратура
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Харківська прокуратура
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Харківська прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу Харкова, 30 грудня, ушкоджень зазнала медична інфраструктура. Йдеться про будівлі трьох лікарень міста.

Додамо, мер Харкова Ігор Терехов розповів нові подробиці обстрілу Харкова. Росіяни здійснили потужну атаку ракетами по центру міста, зокрема ушкоджень зазнав готель та багатоквартирний житловий будинок.

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