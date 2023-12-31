Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак у Харкові та області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook/synegubov.official

Російські окупанти ввечері 30 грудня завдали щонайменше шість ракетних ударів по Харкову. Правоохоронцям вдалося вилучити уламки ракети "Іскандер". На щастя, загиблих внаслідок ворожої атаки у місті немає.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки ворожих обстрілів у Харкові

За його словами, через обстріл постраждало 28 мирних жителів, серед них 12 було шпиталізовано. Також серед поранених є двоє дітей, віком 14 та 16 років та іноземець. Вони перебувають у середньому та легкому станах.

Наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок атаки було пошкоджено:

житлові будинки;

будівлі готелів;

приміщення закладів охорони здоров'я: Обласна клінічна лікарня, Обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні;

транспорт.

Наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

"31 грудня між 01:09 та 01:30 ворог завдав удару по місту Харкову безпілотниками "Шахед". Без постраждалих. Пошкоджені відділення банку, "Інститут метрології", житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе", — додав Синєгубов.

Наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Атаки на населені пункти області

Крім того, росіяни о 00:14 та 00:34 обстріляли село Борова Ізюмського району, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. З-під завалів будинку дістали тіла жінки та двох чоловіків. Інформація щодо них встановлюється.

Також ворог з артилерії та мінометів обстріляв понад 15 населених пунктів Харківської області, серед яких:

Бочкове Чугуївського району;

Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

"Противник завдав авіаційних ударів біля Піщаного Куп'янського району. ЗСУ відбили вісім атак ворога біля Синьківки Куп'янського району", — підсумував голова Харківської ОВА.

Ракетна атака на Харків

Вчора, 30 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Харкова. У місті лунали гучні вибухи. Внаслідок обстрілу сталося влучання у житловий будинок.

Тоді Синєгубов повідомив, що на місці події працювали рятувальники та медики.

Своєю чергою на запитання про те, як мер міста Ігор Терехов може описати обстріл Харкова, він заявив, що це геноцид та тероризм, особливо напередодні новорічних свят.