Харьковский суд оставил в силе приговор коллаборантке, которая работала на оккупантов

Коллаборантка и работник прокуратуры. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове прокуроры в апелляции отстояли приговор коллаборантке. Известно, что женщина возглавила "управление финансов" во время оккупации Купянска.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

Известно, что до оккупации Купянска женщина работала бухгалтером в одном из управлений городского совета. После прихода захватчиков летом 2022 года она добровольно заняла должность "и. о. начальника управления финансов Временной гражданской администрации Купянского района".

Женщина руководила деятельностью подчиненного ей управления, координировала работу сотрудников и занималась финансовыми вопросами.

После деоккупации правоохранители разоблачили коллаборантку. Во время судебного разбирательства в суде первой инстанции женщина не признала своей вины. По ее словам, она не могла выехать из временно оккупированного населенного пункта, поскольку должна была ухаживать за пожилыми родителями.

Кроме того, женщина заявила, что россияне угрожали сыну и били его, а ее обещали отправить "на подвал", если не согласится на сотрудничество.

"Однако такая версия не нашла своего подтверждения и была опровергнута доказательствами, предоставленными прокурором. Вынесенный Червонозаводским районным судом г. Харькова приговор защитник обвиняемой обжаловал в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Харьковский апелляционный суд согласился с аргументами прокурора и подтвердил приговор суда первой инстанции.

Наказание для коллаборантки

Женщину признали виновной в коллаборационной деятельности. Ей назначили пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления сроком на десять лет.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине состоится судебное заседание по делу бывшего мастера леса, который работал на оккупантов.

Ранее во время оккупации Изюмщины женщина руководила захваченным газоснабжающим предприятием. Суд назначил ей десять лет заключения.