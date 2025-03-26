Харківський суд залишив у силі вирок колаборантці, яка працювала на окупантів

Колаборантка та працівник прокуратури. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові прокурори в апеляції відстояли вирок колаборантці. Відомо, що жінка очолила "управління фінансів" під час окупації Купʼянська.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Відомо, що до окупації Купʼянська жінка працювала бухгалтером в одному з управлінь міської ради. Після приходу загарбників влітку 2022 року вона добровільно обійняла посаду "и. о. начальника управления финансов Временной гражданской администрации Купянского района".

Жінка керувала діяльністю підпорядкованого їй управління, координувала роботу співробітників та займалася фінансовими питаннями.

Після деокупації правоохоронці викрили колаборантку. Під час судового розгляду в суді першої інстанції жінка не визнала своєї провини. За її словами, вона не могла виїхати з тимчасово окупованого населеного пункту, оскільки мала доглядати за літніми батьками.

Крім того, жінка заявила, що росіяни погрожували сину та били його, а її обіцяли відправити "на підвал", якщо не погодиться на співпрацю.

"Однак така версія не знайшла свого підтвердження і була спростована доказами, наданими прокурором. Винесений Червонозаводським районним судом м. Харкова вирок захисник обвинуваченої оскаржив у апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні.

Харківський апеляційний суд погодився з аргументами прокурора та підтвердив вирок суду першої інстанції.

Покарання для колаборантки

Жінку визнали винною в колабораційній діяльності. Їй призначили пʼять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на десять років.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині відбудеться судове засідання у справі колишнього майстра лісу, який працював на окупантів.

Раніше під час окупації Ізюмщини жінка керувала захопленим газопостачальним підприємством. Суд призначив їй десять років ув’язнення.