В Харькове первый звонок раздался в переходе метрополитена

В Харькове первый звонок прозвенел в переходе метрополитена
Первый звонок прошел в каждой школе, но онлайн, традиционные массовые гуляния были отменены для безопасности детей. Но для первоклассников и одиннадцатиклассников провели символическую общегородскую линейку в переходе Харьковской подземки .
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Праздник в метро
Сотни школьников начали новый учебный год в метрополитене, для кого-то это был самый первый звонок, для кого предпоследний.
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Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
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Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
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Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
Во время празднования школьники благодарили своих родителей и украинских защитников, а также приветствовали гостей мероприятия народными танцами.
Традиционно позвонить в первый звонок доверили лучшим ученикам Харькова, вместе с ними это сделали их родители и городской голова Игорь Терехов.
"Надеюсь, что мы больше не будем так праздновать, но я уверен, что вы точно запомните на всю жизнь то, что здесь сегодня происходит", — обратился Игорь Терехов к школьникам.
Мэр Харькова пообещал, что после победы школьники будут отмечать праздник первого звонка на самой большой площади Европы.
Харьковской метрополитей уже не первый раз становится площадкой для городских праздников, до этого его украшали к Пасхе .
Также мы писали о том, что в Харькове детей планируют учить в метро.