В Харькове первый звонок раздался в переходе метрополитена

Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Первый звонок прошел в каждой школе, но онлайн, традиционные массовые гуляния были отменены для безопасности детей. Но для первоклассников и одиннадцатиклассников провели символическую общегородскую линейку в переходе Харьковской подземки .

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Сотни школьников начали новый учебный год в метрополитене, для кого-то это был самый первый звонок, для кого предпоследний.

Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

Во время празднования школьники благодарили своих родителей и украинских защитников, а также приветствовали гостей мероприятия народными танцами.

Выступление на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Традиционно позвонить в первый звонок доверили лучшим ученикам Харькова, вместе с ними это сделали их родители и городской голова Игорь Терехов.

Школьники звонят в первый звонок на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

"Надеюсь, что мы больше не будем так праздновать, но я уверен, что вы точно запомните на всю жизнь то, что здесь сегодня происходит", — обратился Игорь Терехов к школьникам.

Мэр Харькова пообещал, что после победы школьники будут отмечать праздник первого звонка на самой большой площади Европы.

Первоклассница на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Харьковской метрополитей уже не первый раз становится площадкой для городских праздников, до этого его украшали к Пасхе .

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