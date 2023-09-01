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В Харькове первый звонок прозвенел в переходе метрополитена

1 сентября 2023 13:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове первый звонок раздался в переходе метрополитена
Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Первый звонок прошел в каждой школе, но онлайн, традиционные массовые гуляния были отменены для безопасности детей. Но для первоклассников и одиннадцатиклассников провели символическую общегородскую линейку в переходе Харьковской подземки .

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Сотни школьников начали новый учебный год в метрополитене, для кого-то это был самый первый звонок, для кого предпоследний.

  • Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
  • Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
  • Первоклассники на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE
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Во время празднования школьники благодарили своих родителей и украинских защитников, а также приветствовали гостей мероприятия народными танцами.

Выступление на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE 

Традиционно позвонить в первый звонок доверили лучшим ученикам Харькова, вместе с ними это сделали их родители и городской голова Игорь Терехов.

Школьники звонят в первый звонок на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE 

"Надеюсь, что мы больше не будем так праздновать, но я уверен, что вы точно запомните на всю жизнь то, что здесь сегодня происходит", — обратился Игорь Терехов к школьникам.

Мэр Харькова пообещал, что после победы школьники будут отмечать праздник первого звонка на самой большой площади Европы.

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Первоклассница на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE 

Харьковской метрополитей уже не первый раз становится площадкой для городских праздников, до этого его украшали к Пасхе .

Также мы писали о том, что в Харькове детей планируют учить в метро.

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