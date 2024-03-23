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В Харькове во время повторного удара дроном пострадали спасатель и полицейский

23 марта 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове во время повторного удара дроном пострадали спасатель и полицейский
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Telegram.

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Так, в полночь из-за вражеского удара дроном по Харькову в трехэтажном здании произошел пожар на площади 150 кв.м. На место сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

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Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте россияне нанесли повторный удар беспилотником, в результате чего был ранен сотрудник ГСЧС и полицейский.

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Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

Кроме того, повреждены два автомобиля ГСЧС.

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Поврежденный автомобиль. Фото: ГСЧС
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Поврежденный автомобиль. Фото: ГСЧС

"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", — подчеркнули в ГСЧС.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.

Также мы писали, что из-за ракетной атаки по Харькову 22 марта около 700 тыс. жителей остались без электроэнергии.

Харьков
ГСЧС
полиция
беспилотники
обстрелы
спасатели
война в Украине

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