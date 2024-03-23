В Харькове во время повторного удара дроном пострадали спасатель и полицейский
Российские захватчики в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Telegram.
Атака дронов на Харьков 23 марта
Так, в полночь из-за вражеского удара дроном по Харькову в трехэтажном здании произошел пожар на площади 150 кв.м. На место сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.
Во время работы спасателей и правоохранителей на месте россияне нанесли повторный удар беспилотником, в результате чего был ранен сотрудник ГСЧС и полицейский.
Кроме того, повреждены два автомобиля ГСЧС.
"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.
Также мы писали, что из-за ракетной атаки по Харькову 22 марта около 700 тыс. жителей остались без электроэнергии.
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