Обстрел Харькова 31 октября — под завалами находится ребенок

В Харькове под завалами находится еще один ребенок — видео
В Харькове под завалами в результате российского обстрела вечером, 30 октября, находится еще один ребенок. Речь идет о 15-летнем мальчике.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Последствия обстрела Харькова 30 октября
Синегубов отметил, что погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Раньше была информация, что ему 11 лет.
В настоящее время под завалами находится еще один 15-летний мальчик.
"Найденные фрагменты тела — уже предварительно идентифицированного лица. К этой минуте один человек погиб. 34 получили ранения", — рассказал Синегубов.
По его словам, спасательная операция продолжается. Он добавил, что поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.
Напомним, 30 октября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Харькове, в результате чего количество жертв возросло до двух.
Также в Харьковской ОВА сделали заявление после удара авиабомбы по жилому дому.
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