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В Харькове под завалами находится еще один ребенок — видео

31 октября 2024 08:17
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харькова 31 октября — под завалами находится ребенок
Последствия обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове под завалами в результате российского обстрела вечером, 30 октября, находится еще один ребенок. Речь идет о 15-летнем мальчике.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов отметил, что погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Раньше была информация, что ему 11 лет.

Атака РФ на Харьков 30 октября
Последствия обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время под завалами находится еще один 15-летний мальчик.

"Найденные фрагменты тела — уже предварительно идентифицированного лица. К этой минуте один человек погиб. 34 получили ранения", — рассказал Синегубов.

Обстрел Харькова 30 октября
Последствия обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

По его словам, спасательная операция продолжается. Он добавил, что поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.

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Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 30 октября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Харькове, в результате чего количество жертв возросло до двух.

Также в Харьковской ОВА сделали заявление после удара авиабомбы по жилому дому.

Харьков оккупанты Олег Синегубов обстрелы война

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