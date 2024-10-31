Атака на Харків 30 жовтня — внаслідок влучання у будинок зросла кількість жертв

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок влучання у будинок
Ввечері 30 жовтня російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на житловий будинок у Харкові. Кількість жертв збільшилася до двох.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Удар КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Наразі відомо про 34 постраждалих внаслідок нічної російської атаки на Харків. Від удару КАБа по дев'ятиповерховому будинку загинуло дві людини, серед них 11-річна дитина.
"З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи", — заявив Синєгубов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова та заявив, що Росію потрібно зупинити разом з партнерами, проте їхні відкладені рішення призводять до подальших атак.
Раніше ми писали про те, що керована авіабомба влучила у дев'ятиповерхівку в Харкові і зруйнувала як мінімум два поверхи — третій та четвертий.
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