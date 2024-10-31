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У Харкові під завалами перебуває ще одна дитина — відео

31 жовтня 2024 08:17
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харкова 31 жовтня — під завали перебуває дитина
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові під завалами внаслідок російського обстрілу ввечері, 30 жовтня, перебуває ще одна дитина. Йдеться про 15-річного хлопчика.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов зазначив, що загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Раніше була інформація, що йому 11 років.

Атака РФ на Харків 30 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Наразі під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик. 

"Знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення", — розповів Синєгубов.

Обстріл Харкова 30 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

За його словами, рятувальна операція триває. Він додав, що пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові, внаслідок чого кількість жертв зросла до двох.

Також у Харківській ОВА зробили заяву після удару авіабомби по житловому будинку.

Харків окупанти Олег Синєгубов обстріли війна

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