Обстріл Харкова 31 жовтня — під завали перебуває дитина

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові під завалами внаслідок російського обстрілу ввечері, 30 жовтня, перебуває ще одна дитина. Йдеться про 15-річного хлопчика.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки обстрілу Харкова 30 жовтня

Синєгубов зазначив, що загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Раніше була інформація, що йому 11 років.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Наразі під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.

"Знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення", — розповів Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 жовтня. Фото: Новини.LIVE

За його словами, рятувальна операція триває. Він додав, що пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові, внаслідок чого кількість жертв зросла до двох.

Також у Харківській ОВА зробили заяву після удару авіабомби по житловому будинку.