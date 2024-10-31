Обстріл Харкова 31 жовтня — під завали перебуває дитина

У Харкові під завалами перебуває ще одна дитина — відео
У Харкові під завалами внаслідок російського обстрілу ввечері, 30 жовтня, перебуває ще одна дитина. Йдеться про 15-річного хлопчика.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова 30 жовтня
Синєгубов зазначив, що загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Раніше була інформація, що йому 11 років.
Наразі під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.
"Знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення", — розповів Синєгубов.
За його словами, рятувальна операція триває. Він додав, що пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.
Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Харкові, внаслідок чого кількість жертв зросла до двох.
Також у Харківській ОВА зробили заяву після удару авіабомби по житловому будинку.
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