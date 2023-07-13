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В Харькове подготовили 51 укрытие для школьников, — Терехов

13 июля 2023 15:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове подготовили 51 укрытие для школьников, — Терехов
Классная комната в школьном бомбоубежище в одной из школ. Фото: Синица Александр / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В школах Харькова подготовили 51 укрытие для внедрения комбинированной системы обучения. К 1 сентября их должны подготовить еще в 21 школе.

Об этом сегодня, 13 июля, в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Укрытие в школах

"Я поддерживаю позицию министра образования, потому что дети устали – сначала был ковод, теперь война. С первого дня войны Харьков страдал обстрелом, поэтому мы были вынуждены, чтобы наши школы перешли на онлайн. Благодаря тем обстрелам 50% школ Харькова разрушены. Поэтому мы очень тщательно подходим к процессу обучения, и мы очень хотим, если разрешит ситуация военная, то с 1 сентября мы перейдем на комбинированную систему обучения для наших детишек", — рассказал Терехов.

По его словам, еще в процессе подготовки — 21 укрытие.

"Это то, что мы делаем на средства городского бюджета. Также привлекли спонсоров, наш социально ответственный бизнес, и к 1 сентября подготовим в общей сложности 85 укрытий, которые, по результатам обследования с ГСЧС, соответствуют необходимым нормам. Будем учить детей офлайн с разрешения и по желанию родителей , для всех остальных будет организовано онлайн-обучение. Мы взвешенно подходим к этому процессу", — подчеркнул мэр Харькова.

Также Игорь Терехов сообщил, что в Харькове есть 100 уцелевших школ, другие невозможно сейчас восстановить.

Напомним, что решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях было принято на заседании Совета обороны области . Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

Также мы писали о том, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове в городских школах пока нет защитных сооружений , которые позволили бы перевести эти учебные заведения на офлайн-обучение.

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