Снег в Харькове сегодня, 3 ноября, заметили жители

В Харькове пошел первый снег — видео
В Харькове в воскресенье 3 ноября жители заметили первый снег в этом году. По данным синоптиков, температура воздуха сегодня в городе составляет около +5 °C.
Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы.
Снег в Харькове 3 ноября
По данным Харьковского РЦГМ, днем температура воздуха в Харькове поднимется до +7 °С, однако днем возможен мокрый снег. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 9-14 м/с.
Кроме того, жителям области сообщили о вьюге и сильных порывах ветра завтра, 4 ноября, — до 17-22 м/с.
Ранее синоптики предупреждали о мокром снегу в Харькове сегодня. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Также мы писали, что во Львове сегодня прогнозируют гололедицу на дорогах. Водителей призывали соблюдать осторожность.
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