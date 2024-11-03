Снег в Харькове сегодня, 3 ноября, заметили жители

Снег. Фото: скриншот с видео

В Харькове в воскресенье 3 ноября жители заметили первый снег в этом году. По данным синоптиков, температура воздуха сегодня в городе составляет около +5 °C.

Соответствующее видео обнародовали местные Telegram-каналы.

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Снег в Харькове 3 ноября

По данным Харьковского РЦГМ, днем температура воздуха в Харькове поднимется до +7 °С, однако днем возможен мокрый снег. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 9-14 м/с.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Кроме того, жителям области сообщили о вьюге и сильных порывах ветра завтра, 4 ноября, — до 17-22 м/с.

Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Ранее синоптики предупреждали о мокром снегу в Харькове сегодня. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

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