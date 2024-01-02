В Харькове после ракетного удара уже более 40 пострадавших, есть погибшие, — ОВА
В результате ракетного террора оккупантов сегодня утром в Харькове количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия удара по Харькову
Синегубов рассказал, что по состоянию на данный момент известно о 41 пострадавшем и одной погибшей в результате ракетного удара оккупантов по Харькову. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек.
В то же время мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по городу ракетами "Кинжал".
"Имеем информацию, которая требует уточнения, о 41 раненом. Также есть информация о погибших — их количество уточняется. На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили", — говорится в сообщении.
Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.
Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.
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