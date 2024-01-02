В Харькове после ракетного удара уже более 40 пострадавших, есть погибшие, — ОВА

Последствия обстрела Харькова. Фото (архивное): t.me/synegubov

В результате ракетного террора оккупантов сегодня утром в Харькове количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что по состоянию на данный момент известно о 41 пострадавшем и одной погибшей в результате ракетного удара оккупантов по Харькову. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек.

В то же время мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили по городу ракетами "Кинжал".

"Имеем информацию, которая требует уточнения, о 41 раненом. Также есть информация о погибших — их количество уточняется. На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили", — говорится в сообщении.

Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.