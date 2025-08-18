Видео
Главная Харьков В Харькове стало больше пострадавших — в городе объявлен траур

В Харькове стало больше пострадавших — в городе объявлен траур

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:50
Атака на Харьков 18 августа — количество пострадавших возросло
Последствия атаки российских войск по Харькову. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Количество жертв и пострадавших от утренней атаки вражеских дронов-камикадзе по Харькову возросло. В городе сегодня, 18 августа, объявлен День траура по погибшим.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

В результате атаки по Харькову пока есть пятеро погибших и 20 пострадавших

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, среди них двое детей. Пятая жертва - это женщина, ее личность устанавливают.

Сейчас за медицинской помощью обратились уже двадцать пострадавших, в том числе шестеро детей. Среди них есть 14-летняя девочка и 43-летний мужчина, которые получили травмы во время удара по Индустриальному району. Самому младшему раненому всего шесть лет.

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил в городе траур. Он подчеркнул, что среди погибших и раненых есть дети. В частности, погибла полуторагодовалая девочка.

"Это последствия террористического удара по жилому дому. Мои искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Харьков помнит каждую жертву. И Харьков обязательно выстоит", — написал Игорь Терехов.

Напомним, утром, 18 августа, российские дроны атаковали Харьков. Под атакой оказался жилой многоэтажный дом.

В результате атаки разрушено несколько жилых домов, есть повреждения на гражданских объектах.

смерть Харьков обстрелы війна ранение День траура
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
