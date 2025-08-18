Відео
Відео

Головна Харків Удар дронами по багатоповерхівці Харкова — фоторепортаж наслідків

Удар дронами по багатоповерхівці Харкова — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:14
Обстріл Харкова 18 серпня — що відомо про російську атаку
Наслідки обстрілу Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти близько 05:00 атакували Харків ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання по багатоповерхівці в Індустріальному районі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки у понеділок, 18 серпня.

Читайте також:

Обстріл Харкова 18 серпня 

Керівник обласної прокуратури Аміл Омаров повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти використали дрони типу "Герань-2". Сталося близько пʼяти влучань у багатоповерхівку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

За словами Омарова, під завалами ще можуть перебувати люди. На місці російського обстрілу працюють усі профільні служби.

Обстріл Харкова 18 серпня
Обстріл Харкова 18 серпня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Харкова 18 серпня
Пошкоджена багатоповерхівка в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Керівник обласної прокуратури зауважив, що особи загиблих встановлюється. Є інформація, що жертвами російського обстрілу стала одна родина.

Удар по Харкову 18 серпня
Наслідки російської атаки на Харків 18 серпня. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкова 18 серпня
Удар по Харкову 18 серпня. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Харків 18 серпня
Наслідки атаки РФ на Харків 18 серпня. Фото: Новини.LIVE

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що серед загиблих є півторарічна дівчинка. Внаслідок удару постраждали 17 людей, чотирьох доставили до лікарні.

"Ми боїмося, що ще будуть постраждалі, бо завали тільки розбираються", — розповів Забашта.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі пʼятеро людей вважаються зниклими.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 18 серпня. Наразі відомо про чотирьох жертв.

Відомо, що після російських ударів сталася пожежа у двох під'їздах багатоповерхівки в Індустріальному районі міста.

війна Харків безпілотники Україна обстріли окупанти
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
