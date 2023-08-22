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В Харькове полицейские разоблачили заведение, где "наливали" подросткам

22 августа 2023 13:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове полицейские разоблачили заведение, где "наливали" подросткам
Фото из рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове во время рейда стражи порядка зафиксировали несколько нарушений действующего законодательства в сфере торговли алкогольными напитками, а также факты распития таких напитков несовершеннолетними. Подростков задержали, а на их родителей выписали протоколы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области .

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Результаты рейда

Сотрудники сектора ювенальной превенции совместно с участковыми офицерами полиции Харьковского РУП №3 и полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области проверили одно из харьковских развлекательных заведений.

По словам начальника сектора ювенальной превенции ХРУП №3 Богдана Папалина, правоохранители обнаружили шесть подростков в возрасте от 16 до 17 лет, которые распивали алкогольные напитки. На них были составлены протоколы по ч.1 ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП. Еще четыре протокола составили по ст. 175-1 КУоАП на курящих несовершеннолетних.

  • Фото с рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
  • Фото с рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
  • Фото с рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
  • Фото с рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
  • Фото с рейда полиции. Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
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За продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, двух барменов привлекли к ответственности по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) КУоАП.

"Также работники ювенальной превенции составили четыре протокола на родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", — рассказывают правоохранители.

Полиция предупреждает владельцев развлекательных заведений и торговых заведений о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.

Напомним, что в Харьковской области ребенок погиб из-за взрыва планшета.

Также мы писали о том, что полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков. В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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