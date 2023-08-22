У Харкові поліцейські викрили заклад де "наливали" підліткам

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

У Харкові під час рейду правоохоронці зафіксували кілька порушень чинного законодавства у сфері торгівлі алкогольними напоями, а також факти розпиття таких напоїв неповнолітніми. Підлітків затримали, а на їх батьків виписали протоколи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

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Результати рейду

Співробітники сектору ювенальної превенції спільно з дільничними офіцерами поліції Харківського РУП № 3 та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області перевірили один з харківських розважальних закладів.

За словами начальника сектору ювенальної превенції ХРУП № 3 Богдана Папаліна, правоохоронці виявили 6 підлітків віком від 16 до 17 років, які розпивали алкогольні напої. Щодо них складені протоколи за ч.1 ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП. Ще 4 протоколи склали за ст. 175-1 КУпАП на неповнолітніх, які курили.

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото з рейду поліції. Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області 1 / 5

За продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, двох барменів притягнули до відповідальності за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

"Також працівники ювенальної превенції склали 4 протоколи на батьків неповнолітніх за неналежне виконання обовʼязків щодо виховання дітей", — розповідають правоохоронці.

Поліція попереджає власників розважальних закладів та закладів торгівлі про заборону продажу неповнолітнім алкогольної та тютюнової продукції.

Нагадаємо, що на Харківщині дитина загинула через вибух планшета.

Також ми писали про те, що поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.