В Харькове вынесли приговор полицейскому за избиение мужчины

Полицейские. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харькове в метро полицейский избил мужчину. Суд вынес приговор по делу и назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре Московского районного суда Харькова.

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Детали дела

Инцидент произошел 21 августа 2018 года на станции метро "Южный вокзал" в Харькове. Полиция, которая патрулировала территорию, задержала мужчину из-за того, что он сделал им замечание. После этого мужчину забрали в служебное помещение и избили. Пострадавшего били ногами, металлоискателем и даже офисным стулом.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил легкие телесные повреждения. Вместе с тем, он пережил унижение человеческого достоинства, физическую боль и моральные страдания.

Приговор суда

Суд решил признать одного из полицейских виновным в превышении служебных полномочий. Ему придется провести три года за решеткой. Кроме того, мужчине запретили занимать должности в правоохранительных органах еще на три года. Также осужденный должен выплатить потерпевшему 35 тыс. грн моральной компенсации.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который избил знакомого. Его наказали штрафом.

Также судили жителя Ивано-Франковской области, который избил несовершеннолетнего велосипедиста. Он объяснил это тем, что юноша нарушил правила дорожного движения.