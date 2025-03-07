У Харкові винесли вирок поліцейському за побиття чоловіка

Поліцейські. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові в метро поліцейський побив чоловіка. Суд виніс вирок у справі та призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку Московського районного суду Харкова.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався 21 серпня 2018 року на станції метро "Південний вокзал" у Харкові. Поліція, яка патрулювала територію, затримала чоловіка через те, що він зробив їм зауваження. Після цього чоловіка забрали у службове приміщення та побили. Потерпілого били ногами, металошукачем та навіть офісним стільцем.

Судово-медична експертиза встановила, що чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Разом з тим, він пережив приниження людської гідності, фізичний біль та моральні страждання.

Вирок суду

Суд вирішив визнати одного з поліцейських винним у перевищенні службових повноважень. Йому доведеться провести три роки за ґратами. Крім того, чоловікові заборонили обіймати посади в правоохоронних органах ще на три роки. Також засуджений повинен виплатити потерпілому 35 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, раніше в Харківській області судили чоловіка, який побив знайомого. Його покарали штрафом.

Також судили жителя Івано-Франківської області, який побив неповнолітнього велосипедиста. Він пояснив це тим, що юнак порушив правила дорожнього руху.