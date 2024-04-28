В Харькове простились с полицейским, погибшим в результате атаки по городу

Портрет погибшего полицейского Александра Иванова. Фото: МВД Украины / Telegram

В Харькове почтили память погибшего полицейского Александра Иванова, получившего смертельное ранение в результате атаки по городу 4 апреля. В ту ночь он один из первых прибыл на место обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Прощание с погибшим полицейским

Капитан полиции Виктория Михеева, которая вместе с Ивановым прибыла на место обстрела, рассказала о том, как он в ту ночь спас ей жизнь.

"Буквально за 3-4 секунды до взрыва мы услышали звуки "шахедов", начали убегать. Через дорогу стояла карета скорой помощи. Александр толкнул меня в эту машину, я упала в нее, а он побежал дальше. После этого взрыва я его уже не видела. Я считаю его своим ангелом-хранителем, и очень благодарна ему за то, что он был в то время рядом", — вспоминает Михеева.

Прощание с Александром Ивановым. Фото: МВД Украины / Telegram

Прощание с Александром Ивановым. Фото: МВД Украины / Telegram 1/2 ​ 2

К сожалению, несмотря на борьбу за жизнь и проведенные операции, сердце Александра остановилось, и он скончался в больнице. Ему было всего 45 лет.

Похороны полицейского прошли на Аллее Славы в Харькове.

Захоронение Александра Иванова. Фото: МВД Украины / Telegram

Захоронение Александра Иванова. Фото: МВД Украины / Telegram

Захоронение Александра Иванова. Фото: МВД Украины / Telegram 1/3 ​ 3

Напомним, после полуночи 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу. Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора.

В ту ночь из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.