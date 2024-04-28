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У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту

28 квітня 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту
Портрет загиблого поліцейського Олександра Іванова. Фото: МВС України / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові вшанували пам'ять загиблого поліцейського Олександра Іванова, який отримав смертельне поранення в результаті атаки по місту 4 квітня. В ту ніч він один із перших прибув на місце обстрілу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram в неділю, 28 квітня.

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Прощання із загиблим поліцейським 

Капітан поліції Вікторія Міхєєва, яка разом з Івановим прибула на місце обстрілу, розповіла про те, як він в ту ніч врятував їй життя.

"Буквально за 3-4 секунди до вибуху ми почули звуки "шахедів", почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги. Олександр штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. Після цього вибуху я його вже не бачила. Я вважаю його своїм янголом-охоронцем, і дуже вдячна йому за те, що він був в той час поряд", — згадує Міхєєва.

  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту - фото 1
    Прощання з Олександром Івановим. Фото: МВС України / Telegram
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту - фото 2
    Прощання з Олександром Івановим. Фото: МВС України / Telegram
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На жаль, незважаючи на боротьбу за життя та проведені операції, серце Олександра зупинилося, і він помер у лікарні. Йому було лише 45 років.

Поховання поліцейського відбулося на Алеї Слави у Харкові.

  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту - фото 3
    Поховання Олександра Іванова. Фото: МВС України / Telegram
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту - фото 4
    Поховання Олександра Іванова. Фото: МВС України / Telegram
  • У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки по місту - фото 5
    Поховання Олександра Іванова. Фото: МВС України / Telegram
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Нагадаємо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. 

В ту ніч через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.

МВС
смерть
Харків
поліція
обстріли
похорон

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