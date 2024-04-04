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Терехов показав наслідки нічної атаки "шахедів" на Харків — один з них знищив багатоповерхівку

4 квітня 2024 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Терехов показав наслідки нічної атаки "шахедів" на Харків — один з них знищив багатоповерхівку
Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 4 квітня завдали ударів по житлових будинках в Харкові. Внаслідок ударів є поранені та загиблі, серед них рятувальники, які розбирали завали. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в четвер, 4 квітня. 

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Терехов розповів, що вночі місто було атаковане "шахедами", які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.

  • Терехов показав наслідки нічної атаки
    Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показав наслідки нічної атаки
    Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показав наслідки нічної атаки
    Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показав наслідки нічної атаки
    Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov
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"Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги", — йдеться у повідомленні.

Загалом, кількість постраждалих внаслідок російської атаки — 12.  

Нагадаємо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Харків
обстріли
рятувальники
дрон Шахід-136
будинок
війна в Україні

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