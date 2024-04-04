Терехов показав наслідки нічної атаки "шахедів" на Харків — один з них знищив багатоповерхівку

Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Російські окупанти у ніч проти 4 квітня завдали ударів по житлових будинках в Харкові. Внаслідок ударів є поранені та загиблі, серед них рятувальники, які розбирали завали.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в четвер, 4 квітня.

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Терехов розповів, що вночі місто було атаковане "шахедами", які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.

Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Наслідки нічних обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov 1 / 4

"Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги", — йдеться у повідомленні.

Загалом, кількість постраждалих внаслідок російської атаки — 12.

Нагадаємо, після опівночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.