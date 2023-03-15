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В Харькове посадили за решетку харьковчанку, которая "наводила" врага на места дислокации ВСУ

15 марта 2023 15:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове посадили за решетку харьковчанку, которая "наводила" врага на места дислокации ВСУ
В суде женщина своей вины не признала и назвала все доводы правоохранителей "дезинформацией".
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Октябрьский суд города Харькова приговорил к 15 годам заключения бывшую должностную должность одного из харьковских госпредприятий. Женщина передавала врагу информацию о расположении украинских военных в городе.

Об этом сообщает в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Прокуроры в суде доказали, что женщина, находясь в Харькове во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, начала общаться через телеграммы с двумя представителями страны-агрессора. Один из них – военнослужащий ВС РФ, другой – боевик так называемой "ДНР".

"Предательница передавала российским кураторам необходимую информацию по Харькову, а именно о местах дислокации ВСУ, расположении украинской военной техники и предоставляла сведения о пунктах выдачи гуманитарной помощи", — рассказывает милиция.

Также женщина посылала им видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами российских военных, для последующей корректировки их огня.

Решение суда

В суде женщина своей вины не признала и назвала все доводы правоохранителей "дезинформацией".

10 марта 2023 года коллегия судей Жовтневого районного суда г. Харькова вынесла обвинительный приговор. За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновной 54-летнюю женщину по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Харьковской области в жестоком убийстве подозревают так называемых "народных дружинников" . В марте 2022 года во время оккупации села Хотимля Чугуевского района группа лиц организовала собственный орган - "народную дружину". В нее вошли бывший работник правоохранительного органа и три местных жителя. Четыре из них сообщены о подозрении по факту умышленного убийства двух человек.

Также мы писали, что на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам . Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.

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