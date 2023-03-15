У Харкові посадили за ґрати харків’янку, що "наводила" ворога на місця дислокації ЗСУ

У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців "дезінформацією".

Жовтневий суд міста Харкова засудив до 15 років ув'язнення колишню посадовицю одного з харківських держпідприємств. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування українських військових у місті.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура.

Матеріали слідства

Прокурори у суді довели, що жінка, перебуваючи у Харкові під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками країни-агресора. Один з них — військовослужбовець ЗС РФ, інший — бойовик так званої "ДНР".

"Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги", — розповідаєть правоохоронці.

Також жінка надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.

Рішення суду

У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців "дезінформацією".

10 березня 2023 колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 54-річну жінку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, на Харківщині у жорсткому вбивстві підозрюють так званих "народних дружинників". У березні 2022 року під час окупації села Хотімля Чугуївського району група осіб організувала власний орган — "народну дружину". До неї увійшли колишній працівник правоохоронного органу та троє місцевих мешканців. Чотирьом з них повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб.

Також, ми писали, що на Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.