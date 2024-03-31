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В Харькове вернулись к почасовым отключениям света, — Минэнерго

31 марта 2024 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове вернулись к почасовым отключениям света, — Минэнерго
Энергетик. Иллюстративное фото: rau.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в воскресенье, 31 марта, энергетики вынуждены были вернуться к применению графиков почасовых отключений. В городе остается сложной ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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Возвращение к отключениям связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локальной генерации вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы харьковчане и все украинцы были со светом и теплом.

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Скриншот поста Минэнерго

Напомним, в Харьковской области сообщили о подозрении агенту ФСБ, который передавал Кремлю информацию об объектах энергосистемы Украины для их дальнейшего обесточивания.

Также мы писали, что коммунальщики Харькова коммунальщики призывают горожан уменьшить использование электрических бойлеров, потому что пока еще есть проблема с нехваткой электроэнергии.

Харьков
Минэнерго
обстрелы
энергетика
отключения света

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