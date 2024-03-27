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Дефіцит електроенергії у Харкові — містян попросили менше користуватися бойлерами

27 березня 2024 11:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дефіцит електроенергії у Харкові — містян попросили менше користуватися бойлерами
Жінка миє руки. Ілюстративне фото: pay.vn.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові після російського удару по енергетиці відновили гаряче водопостачання в середу, 27 березня. При цьому комунальники закликають містян зменшити використання електричних бойлерів, тому що наразі ще є проблема з нестачею електроенергії.

Про це повідомило комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" у Telegram.

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Відновлення гарячої води у будинках Харкова

У КП "Харківські теплові мережі" заявили, що в місті відновлено гарячу воду в більшості будинках. При цьому комунальники закликали мешканців розумно споживати електрику та відмовитися від користування електричними бойлерами.

"Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності. Натомість  КП "Харківські теплові мережі" зробили  усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води", — йдеться в повідомленні. 

За даними підприємства, вода наразі є вже в більшості будинків Харкова. До кінця середи комунальники планують приєднати до централізованої послуги будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів.

Скриншот допису КП "Харківські теплові мережі"
Скриншот допису КП "Харківські теплові мережі"

Нагадаємо, у Харкові через обстріли РФ зруйновано всі трансформаторні підстанції та теплоелектроцентраль. В місті та області діють погодинні графіки відключень.

Також ми показали, який вигляд має знеструмлений Харків.

комунальні послуги
війна
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електроенергія
Україна
водопостачання
електропостачання

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