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У Харкові повернулися до погодинних відключень світла, — Міненерго

31 березня 2024 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові повернулися до погодинних відключень світла, — Міненерго
Енергетик. Ілюстративне фото: rau.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові в неділю, 31 березня, енергетики були змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. У місті залишається складною ситуація з електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго в Telegram.

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Повернення до відключень пов’язане з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання. 

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", — йдеться у повідомленні.

В Міненерго зауважили, що енергетики працюють цілодобово, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом.

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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, На Харківщині повідомили про підозру агенту ФСБ, який передавав Кремлю інформацію про об'єкти енергосистеми України для їх подальшого знеструмлення.

Також ми писали, що комунальники Харкова комунальники закликають містян зменшити використання електричних бойлерів, тому що наразі ще є проблема з нестачею електроенергії.

Харків
Міненерго
обстріли
енергетика
відключення світла

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