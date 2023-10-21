В Харькове представили мобильный класс безопасности для школьников

Дети в мобильном классе безопасности. Фото: Новини.LIVE

Спасатели впервые представили мобильный класс безопасности, предназначенный для обучения детей вопросам безопасности в условиях войны и минной опасности. Первый урок по минной безопасности прошел для школьников харьковского лицея №65.

Новини.LIVE посетили первую лекцию для детей и узнали все подробности.

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Этот мобильный класс безопасности оснащен информационными стендами, макетами предметов, которые могут быть спрятаны взрывчаткой, огнетушителями и многими другими средствами. Особенностью класса является возможность проведения занятий как внутри автомобиля, так и на открытой местности.

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил первый урок и подчеркнул важность обучения детей вопросам безопасности во время войны.

"Год назад на Салтовке два подростка пострадали от минной взрывчатки, и этот случай подчеркивает необходимость изучения минной и пожарной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях. На лекции, которую читал работник ГСЧС, дети показали впечатляющие знания и готовность действовать. Если и когда эти знания понадобятся, мы надеемся, что дети будут готовы к соответствующим действиям", — говорит мэр Харькова.

Мобильный класс безопасности. Фото: Фото: Новини.LIVE

Главный инспектор отдела пожарной безопасности управления предотвращение чрезвычайных ситуаций Артем Фомин рассказывает, что основные темы, которые будут изучать учащиеся в мобильном классе безопасности, включают вопросы безопасности в условиях конфликта, опасность мин и боевых действий, а также основы пожарной безопасности. Специалисты, такие как саперы, пожарные, спасатели и полицейские, будут проводить занятия и поделятся своими знаниями с детьми.

Дети в мобильном классе безопасности. Фото: Фото: Новини.LIVE

Проект создан с участием МВД Украины, ГСЧС и Национальной полиции Украины и получил поддержку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Мобильный класс безопасности направлен на подготовку детей к возможным чрезвычайным ситуациям и опасностям, которые могут возникнуть в условиях современного конфликта.

Напомним, что по итогам первой четверти обучения теперь в подземке Харькова учится аж 65 классов.

Также мы писали о том, что в Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.