В Харькове были слышны взрывы – детали от мэра

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа

Взрывы в воскресенье вечером, 20 октября, раздались в Харькове. В результате атаки врага в городе фиксируют проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Атака на Харьков 20 октября

По словам городского головы, враг совершил атаку на город с помощью управляемых авиационных бомб. Под обстрел попали три района города.

"У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением", — отметил Терехов.

Скриншот поста Терехова

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о двух раненых в результате атаки на город.

"Профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове. Осмотр продолжается", — уточнил он.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в селе Новоплатоновка на Харьковщине в результате атаки КАБом погиб 71-летний мужчина.

Также в Харьковской области идет эвакуация населения из прифронтовых городов и сел. В ГСЧС показали видео, как спасатели вывозят местных.