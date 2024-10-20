У Харкові було чутно вибухи - деталі від мера

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Вибухи у неділю увечері, 20 жовтня, пролунали у Харкові. Внаслідок атаки ворога у місті фіксують проблеми з електроенергією.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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Атака на Харків 20 жовтня

За словами міського голови, ворог здійснив атаку на місто за допомогою керованих авіаційних бомб. Під обстріл потрапили три райони міста.

"У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох поранених внаслідок атаки на місто.

"Профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові. Огляд триває", — уточнив він.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у селі Новоплатонівка на Харківщині внаслідок атаки КАБом загинув 71-річний чоловік.

Також у Харківській області триває евакуація населення з прифронтових міст та сіл. У ДСНС показали відео, як рятувальники вивозять місцевих.