В Харькове продолжают переименовывать все топонимы, связанные с РФ: новые названия получили 10 улиц

Табличка со старым названием улицы, связанной с РФ, в мусорнике (архив). Фото: Новини.LIVE

Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе был переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией. Депутаты восстановили исторические названия улиц и почтили память украинских военных.

Об этом сообщают на сайте Харьковского городского совета.

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Переименование в Харькове

Во время сессии городские горы восстановили исторические названия улиц, таких как: улица Черноглазовская, Гончаровский бульвар и Петинский переулок. Не только названия получили новую жизнь, но и наши защитники — Мирослав Мисло и братья Гипики — получили заслуженное увековечивание. Кроме того, сейчас на карте города появилась улица Добровольцев.

Также горсовет вернул имя Николая Хвылевого в самое сердце Харькова. Важно и то, что имена выдающихся деятелей украинской истории, таких как Петр Франко, начинают появляться на карте Харькова.

Какие улицы переименовали в Харькове:

1. ул. Оренбургская — на ул. Братьев Гипиков;

2. ул. Конева — на ул. Гончаровскую;

3. ул. Маршала Бажанова — на ул. Черноглазовскую;

4. ул. Маяковского — на ул. Николая Хвылевого;

5. пер. Халурина — на пер. Академика Померанчука;

6. ул. Целиноградская — на ул. Мирослава Мысли;

7. ул. Лубянская — на ул. Лубенскую;

8. пер. Петрашевский — на пер. Петра Франко;

9. пер. Плехановский — на пер. Петинский;

10. ул. Молодой Гвардии — на ул. Добровольцев.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что объекты топонимики, связанные с РФ, будут переименовывать и дальше.



"Часть улиц мы называем в честь погибших героев, защищая нас и нашу землю, часть — в память об украинских деятелях, а другим возвращаем исторические названия, которые изменили в советское время. Шаг за шагом будем идти в этом направлении", — подчеркнул мэр.

Директор Северо-восточного отдела института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей странице в Facebook отметила, что вокруг ст.м. "майдан Защитников Украины" продолжает формироваться топонический ансамбль на увековечение украинских защитников.

"Ожидается, что здесь могут появиться имена Героев Украины Тараса Бобанича, Ивана Лещенкова, погибших на Харьковщине, а также Ивана Щеголева из "Озорников Сера"", — пишет Тахтаулова.

Также харьковские депутаты вновь переименовали Центральный парк. Первоначально название декоммунизировали, убрав имя советского писателя из названия КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького". В этот раз ее еще и сократили.

Напомним, что до этого Харьковский городской совет принял решение о переименовании сквера "Дружба" и двух коммунальных предприятий.

Также мы писали о том, что Харьковский академический драматический театр избавился от фамилии Пушкина в названии.