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В Харькове пройдут новогодние торжества в метро — назвали станции

1 декабря 2024 13:09
Ольга Антоновская - редактор
Празднование Нового года в Харькове — все мероприятия проведут в метро
Метро в Харькове в канун новогодних праздников Фото: redpost.com.ua
Ольга Антоновская - редактор

В Харькове с 6 декабря по 6 января будут проходить мероприятия, посвященные зимним праздникам. Все подготовленные программы будут проведены в метро.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в воскресенье, 1 декабря.

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По информации горсовета, для жителей Харькова подготовили праздничные программы, посвященные Дню святого Николая. Они пройдут 6 декабря на станциях метро "Исторический музей" и "Университет".

"В течение декабря и января в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта "Вместе к Победе!", а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу "От Рождества к Рождеству", — отмечают в горсовете.

Новый год в Харькове
Сообщения о праздничных мероприятиях в Харькове. Фото: скриншот

Кроме того, с 25 декабря по 6 января в вестибюле станции метро "Майдан Конституции" будет работать праздничная выставка работ учащихся художественных школ Харькова. 26 декабря на станции метро "Исторический музей" посетители смогут попасть на открытие традиционной резиденции святого Николая. Она будет работать до 6 января.

"Праздничные концерты, посвященные Рождеству Христову и Новому году, также будут ждать зрителей 19 декабря в ХНАТОБ имени М. В. Лысенко. Кроме того, 26-30 декабря и 2-6 января там будут показывать новогоднее представление для детей "Тайна четвертого королевства", — добавили в Харьковском городском совете.

Напомним, в новогодние праздники в Харькове не будет массовых мероприятий, но для детей подготовят развлечения в безопасных локациях. Кроме того, в харьковском метро уже установили елку.

Во Львове установят елку высотой 16 метров. Ее городу подарила семья Подворных.

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