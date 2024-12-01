Святкування Нового року в Харкові — всі заходи проведуть в метро

Метро в Харкові напередодні новорічних свят. Фото: redpost.com.ua

У Харкові з 6 грудня по 6 січня будуть проходити заходи з нагоди зимових свят. Всі підготовані програми проведуть у метро.

Про це повідомляє Харківська міська рада у неділю, 1 грудня.

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За інформацією міськради, для мешканців Харкова підготували святкові програми, присвячені Дню святого Миколая. Вони відбудуться 6 грудня на станціях метро "Історичний музей" та "Університет".

"Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту "Разом до Перемоги!", а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму "Від Різдва до Різдва", — зазначають у міськраді.

Повідомлення про святкові заходи в Харкові. Фото: скриншот

Крім того, з 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції" буде працювати святкова виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова. 26 грудня на станції метро "Історичний музей" відвідувачі зможуть потрапити на відкриття традиційної резиденції святого Миколая. Вона буде працювати до 6 січня.

"Святкові концерти, присвячені Різдву Христовому та Новому року, також чекатимуть на глядачів 19 грудня в ХНАТОБ імені М. В. Лисенка. Крім того, 26-30 грудня та 2-6 січня там показуватимуть новорічну виставу для дітей "Таємниця четвертого королівства", — додали у Харківській міській раді.

Нагадаємо, на новорічні свята у Харкові не буде масових заходів, але для дітей підготують розваги у безпечних локаціях. Крім того, у харківському метро вже встановили ялинку.

У Львові цьогоріч встановлять ялинку висотою 16 метрів. Її місту подарувала родина Підвірних.