В Харькове прокуратура требует вернуть государству исторические участки стоимостью 2 млн грн

Люди идут по центральному району Харькова. Иллюстративное фото: times.kharkiv.ua

В Харькове прокуратура подала иски в суд о возвращении в собственность государства земельных участков площадью около 0,3 га. Стоимость земель составляет 2 млн грн и они имеют историко-культурного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 22 февраля.

В Харькове требуют вернуть исторические земли государству

Прокуратура требует вернуть государству земли, расположенные в центральном районе Харькова по улице Клочковской и на переулке Классическом. Согласно законодательству, участки, на которых расположены памятники архитектуры, могут принадлежать только государству.

"Установлено, что земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения "Поселение Харьков", которая занесена в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины. Кроме того, спорный земельный участок по ул. Клочковской располагается на территории "Фортеци", места перестройки Харькова в 1654 году как укрепление на холме возле слияния рек Харьков и Лопань", — говорится в сообщении.

Карта земельного участка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Карта земельного участка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что на эти земельные участки было зарегистрировано право коммунальной собственности Харьковского городского совета. На территориях по Клочковской улице решено объединить земельные участки и передать в собственность предприятию. Это может привести к повреждению или разрушению памятника археологии.

Сотрудниками окружной прокуратуры поданы иски в суд во избежание повреждения памятника и передачи участка в собственность государству. В суде начали производство по двум делам по историко-культурным землям.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области суд принял решение о возвращении в собственность государства земель пограничной полосы вдоль российско-украинской границы. Общая площадь территорий составляет 566 га, а их стоимость составляет 3,5 млрд грн.

Добавим, суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем конфискации.