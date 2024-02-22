Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове прокуратура требует вернуть государству исторические участки стоимостью 2 млн грн arrow

В Харькове прокуратура требует вернуть государству исторические участки стоимостью 2 млн грн

22 февраля 2024 16:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове прокуратура требует вернуть государству исторические участки стоимостью 2 млн грн
Люди идут по центральному району Харькова. Иллюстративное фото: times.kharkiv.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове прокуратура подала иски в суд о возвращении в собственность государства земельных участков площадью около 0,3 га. Стоимость земель составляет 2 млн грн и они имеют историко-культурного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 22 февраля.

В Харькове требуют вернуть исторические земли государству

Прокуратура требует вернуть государству земли, расположенные в центральном районе Харькова по улице Клочковской и на переулке Классическом. Согласно законодательству, участки, на которых расположены памятники архитектуры, могут принадлежать только государству.

"Установлено, что земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения "Поселение Харьков", которая занесена в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины. Кроме того, спорный земельный участок по ул. Клочковской располагается на территории "Фортеци", места перестройки Харькова в 1654 году как укрепление на холме возле слияния рек Харьков и Лопань", — говорится в сообщении.

Карта земельного участка
Карта земельного участка. Фото: Харьковская областная прокуратура
Карта земельного участка
Карта земельного участка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что на эти земельные участки было зарегистрировано право коммунальной собственности Харьковского городского совета. На территориях по Клочковской улице решено объединить земельные участки и передать в собственность предприятию. Это может привести к повреждению или разрушению памятника археологии.

Сотрудниками окружной прокуратуры поданы иски в суд во избежание повреждения памятника и передачи участка в собственность государству. В суде начали производство по двум делам по историко-культурным землям.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области суд принял решение о возвращении в собственность государства земель пограничной полосы вдоль российско-украинской границы. Общая площадь территорий составляет 566 га, а их стоимость составляет 3,5 млрд грн.

Добавим, суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем конфискации.

земля
рынок земли
Харьков
Украина
прокуратура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме