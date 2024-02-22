У Харкові прокуратура вимагає повернути державі історичні ділянки вартістю 2 млн грн

Люди йдуть по центральному району Харкова. Ілюстративне фото: times.kharkiv.ua

У Харкові прокуратура подала позови до суду щодо повернення у власність держави земельних ділянок площею майже 0,3 га. Вартість земель становить 2 млн грн і вони мають історико-культурного призначення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 22 лютого.

У Харкові вимагають повернути історичні землі державі

Прокуратура вимагає повернути державі землі, що розташовані у центральному районі Харкові на вулиці Клочківській та провулку Класичному. Згідно із законодавством, ділянки, на яких розташовані пам'ятки архітектури можуть належати лише державі.

"Встановлено, що земельні ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення "Поселення Харків", яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Крім того, спірна земельна ділянка по вул. Клочківській розташовується на території "Фортеці", місця розбудови Харкова у 1654 році як укріплення на пагорбі біля злиття річок Харків і Лопань", — йдеться в повідомленні.

Мапа земельної ділянки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Мапа земельної ділянки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що на ці земельні ділянки було зареєстровано право комунальної власності за Харківською міською радою. На територіях по вулиці Клочківській вирішено об'єднати земельні ділянки та передати у власність підприємству. Це може призвести до пошкодження або руйнування пам'ятки археології.

Співробітниками окружної прокуратури подано позови до суду задля уникнення пошкодження пам'ятки та передачі ділянки у власність державі. У суді розпочали провадження у двох справах щодо історико-культурних земель.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині суд ухвалив рішення про повернення у власність держави земель прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону. Загальна площа територій складає 566 га, а їхня вартість становить 3,5 млрд грн.

Додамо, суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури Харківської області. У регіоні буде припинено право власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.